Il CEO di Electronic Arts ha incassato 25 milioni di dollari di stipendio, dopo aver licenziato centinaia di persone

Come saprete l'industria dei videogiochi sta vivendo un momento di forte crisi, tra licenziamenti di massa e chiusure di interi studi. Giusto negli ultimi giorni abbiamo avuto notizia della chiusura di Pisces Interactive, lo studio di Alone in the Dark, e di Galvainc Games, lo studio di Wizard With a Gun. Negli ultimi dodici mesi hanno perso il posto di lavoro più di 10.000 sviluppatori, nonostante le grandi compagnie del settore continuino a dichiarare ricavi altissimi.

Electronic Arts è uno degli editori che ha licenziato di più, con quasi settecento sviluppatori tagliati dall'inizio dell'anno, nonostante i profitti record garantiti dai suoi live service, in particolare la serie EA Sports FC. Pare però che la crisi non abbia colpito i dirigenti, che complessivamente si sono portati a casa 60 milioni di dollari di stipendi nell'ultimo anno fiscale, con il CEO Andrew Wilson che ha intascato ben 25 milioni di dollari.