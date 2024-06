Goku Super Saiyan 4 sarà in Dragon Ball: Sparking! Zero? Ne ha parlato il doppiatore americano

Stando alle parole di Sean Schemmel, Goku Super Saiyan 4 sarà in Dragon Ball: Sparking! Zero. L'attore, che presta da anni la voce a Goku, ha partecipato a un panel durante l'Anime Riverside 2024 e lì ha illustrato il suo approccio al doppiaggio delle diverse versioni dell'eroe.

Nello specifico, Schemmel ha parlato del suo lavoro nell'ultimo videogioco dedicato alla saga creata da Akira Toriyama, appunto Dragon Ball: Sparking! Zero, spiegando che ogni trasformazione di Goku richiede qualche differenza nell'interpretazione, che si tratti di Super Saiyan 4, Super Saiyan 3, Super Saiyan God e così via.

La sensazione è che dunque la versione di Goku vista in Dragon Ball GT sarà presente nel roster del nuovo tie-in, anche se magari farà parte di un pacchetto di personaggi scaricabili che arriveranno soltanto dopo il lancio: una strategia che Bandai Namco ha già messo in pratica in diverse occasioni.