Bluey: Il Videogioco disponibile da oggi, Xbox lancia una Series X a tema legata a un concorso

Bluey: Il videogioco è disponibile da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Contestualmente Microsoft ha annunciato un concorso globale legato a questa deliziosa serie animata, che può far vincere una Xbox Series X a tema.

Come potete vedere, Bluey figura sulla console, occupandola completamente, mentre sul controller ha trovato spazio anche sua sorella Bingo. Naturalmente il colore dominante è quello della simpatica cagnolina.

Per vincere questa splendida versione di Xbox Series X, bisogna seguire Xbox su X e ritwittare il tweet di Xbox sul concorso a partire da oggi fino al 13 dicembre 2023. Per il regolamento completo, cliccate qui. Microsoft specifica che: "La console e il controller Bluey sono limitati al concorso a premi e non sono in vendita al dettaglio."