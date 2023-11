Atari 2600+ disponibile da oggi, con tutto il suo fascino anni '70

PLAION e Atari hanno annunciato la disponibilità di Atari 2600+, la retro console che ricrea fedelmente una delle prime console della storia dei videogiochi, sicuramente la più importante tra quelle delle origini. È acquistabile al prezzo consigliato di 119,99€.

Per festeggiare e contemporaneamente per dimostrare la serietà del progetto, sono stati annunciati tre accessori per la console: il Gamepad CX78+ (che supporta i giochi 7800 a due pulsanti), un Paddle Pack CX30+ indipendente e un cavo di estensione per gli accessori. Inoltre, nei primi mesi del 2024 saranno lanciati altri quattro giochi per 7800/2600.

Insomma, pare che Atari veda questo revival come un prodotto a lungo termine, caratterizzato da una compatibilità quasi completa con i giochi della vecchia console e dell'Atari 7800. Si parla del 99% dei giochi originali utilizzabili. Comunque sia, per l'elenco completo dei giochi compatibili è stato stilato un lungo elenco, che potete consultare cliccando qui.