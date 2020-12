Borderlands 3: Ultimate Edition per Stadia a 99 centesimi per i nuovi abbonati pro

Borderlands 3: Ultimate Edition per Stadia è acquistabile all'incredibile prezzo di 99 centesimi per tutti i nuovi abbonati Pro. Come si ottiene uno sconto simile? Attualmente il titolo di Gearbox viene venduto a 10,99€ (stiamo parlando sempre del negozio di Stadia ndr), quindi con già un fortissimo sconto. I nuovi abbonati Pro ricevono anche un coupon da 10€ da spendere come vogliono (valido fino al 31 dicembre 2020).

Sottraete 10€ da 10,99€ e avrete il prezzo migliore a cui troverete mai Borderlands 3 sul mercato (magari qualcuno un giorno lo regalerà, ma non crediamo che accadrà a breve), nonché un'ottima occasione per testare Stadia, nel caso non l'abbiate ancora fatto.

Meglio ancora se avete sbloccato i tre mesi di abbonamento gratis a Stadia tramite Google One, perché riceverete comunque il coupon. Quindi spenderete solo 99 centesimi complessivamente e il gioco sarà vostro per sempre.

Per la cronaca, attualmente Borderlands 3 non è l'unico gioco acquistabile su Stadia per meno di un caffè utilizzando il sistema descritto. Volendo potete ottenere PGA Tour 2K21 o Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition a 79 centesimi. Naturalmente il coupon è applicabile una sola volta, quindi dovete scegliere.