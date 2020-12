Call of Duty Black Ops Cold War: doppi XP per il Battle Pass disponibili per Natale

Treyarch Studios ha annunciato che, a partire da oggi - 22 dicembre 2020 - e fino al 28 dicembre, sarà possibile ottenere doppi XP per il Battle Pass di Call of Duty Black Ops Cold War. Si tratta di un'ottima occasione per accumulare livelli per il pass della Stagione 1 e sbloccare così varie ricompense tra quelle disponibili.

Inoltre, per rendere le cose più interessanti, le playlist multigiocatore sono state aggiornate. I raid otterranno la propria 24/7 playlist senza The Pines. Nuketown Holiday 24/7 rimane a disposizione, lo stesso vale per la playlist Prop Hunt. La modalità Face Off, che ha fatto il proprio debutto in Modern Warfare, fa il proprio ritorno questa settimana in Call of Duty Black Ops Cold War.

Si tratta di una versione espansa della Gunfight 3 vs 3. Invece della regola "una sola vita", Face Off sceglie una modalità tra le varie multigiocatore tradizionali: in questo caso, la scelta è tra Team Deathmatch, Kill Confirmed e Domination.

Vi ricordiamo inoltre che è ancora valido il periodo di prova gratis di Call of Duty Black Ops Cold War, che vi permette quindi di provare tutte queste novità senza spese.