Call of Duty: Black Ops Cold War: easter egg della modalità zombi saranno più accessibili

Le easter egg della modalità zombi di Call of Duty: Black Ops Cold War saranno più accessibili, per fare in modo che siano viste da più persone. Per easter egg in questo caso si intendono delle sotto missioni speciali da compiere per ottenere un certo equipaggiamento, solitamente unico.

Treyarch ha spiegato la novità affermando che negli altri Call of Duty le easter egg sono state scoperte da pochissimi giocatori. Si parla del 2% dopo più di un decennio dall'introduzione della modalità. Una percentuale misera, se ci pensate bene, che da sola non vale lo sforzo di avere una simile caratteristica.

Di fatto realizzare le easter egg comporta molto lavoro, quindi gli sviluppatori vorrebbero che fossero più persone a fruirle. Per questo Call of Duty: Black Ops Cold War darà indicazioni precise su come concluderle, facendole diventare delle missioni vere e proprie. Alcune rimarranno comunque più difficile da sbloccare di altre, ma Treyarch spera che non si presenti più la situazione del passato.

Come dargli torto? Di fatto i videogiocatori sono spesso meno capaci e attenti ai giochi che comprano di quanto si possa pensare e tendono a sorvolare moltissime cose, ignorandole completamente. La maggior parte non finisce nemmeno i giochi che compra.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.