Festa della donna 2021 celebrata anche da alcuni studi di sviluppo

Oggi è la Festa della Donna 2021, o meglio sarebbe dire la Giornata internazionale della donna, momento che potrebbe essere davvero utile per riflettere sulle conquiste femminili del '900 e dei primi anni del secolo corrente e su quanto ci sia ancora da fare per una piena uguaglianza con gli uomini, soprattutto in ambito lavorativo.

Anche alcuni studi di sviluppo hanno voluto inviare dei messaggi per celebrare degnamente questa importante giornata. Tra questi IO Interactive, la software house di Hitman 3, che ha creato un video con tutte le sue dipendenti: PlayStation London, che ha dedicato una lunga riflessione sul ruolo delle donne nell'industria dei videogiochi; Rare, che ha pubblicato un artwork a tema relativo a Sea of Thieves; Guerrilla Games, lo studio degli Horizon, che ha fatto un profilo delle sue sviluppatrici, il publisher PQube, che ha pubblicato un video con i personaggi femminili dei suoi giochi; e Xbox, che ha raccontato le sue varie iniziative in merito.

Naturalmente nelle prossime ore diamo per scontato che ci siano anche altre iniziative, ma vi bastino queste per capire che l'attenzione verso l'argomento è molto alta, anche in un'industria come quella dei videogiochi.