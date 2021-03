PS5 spacciata come router per ingannare la famiglia, ecco da dove arriva l'idea

PS5 è un oggetto del desiderio piuttosto costoso, specie in alcuni paesi e laddove la si acquisti da un bagarino, e così un uomo in Vietnam l'ha spacciata per un router al fine di ingannare la propria famiglia e nascondere l'entità dell'investimento.

Sappiamo che PlayStation 5 risulta ancora introvabile, non la si vede spesso nelle case ed è probabilmente per questo che il protagonista della buffa vicenda ha potuto mettere in atto la sua ben organizzata messinscena, con tanto di complicità da parte dell'installatore.

PS5 spacciata per router da un uomo in Vietnam: ecco le foto.

Come si vede nelle foto, il tocco di classe è rappresentato dall'adesivo del provider internet a coprire il logo di PlayStation 5, ma a rendere la cosa più convincente contribuisce senz'altro anche il peculiare design della console, che abbiamo visto applicato in maniera simile proprio a router e deumidificatori.

Detto questo, l'idea non è originale bensì si ispira a un divertente cartone animato coreano, pubblicato all'epoca del lancio di PS4 e poi opportunamente modificato per il debutto della nuova console Sony.

Potete vederlo qui in calce, nella versione sottotitolata in inglese.