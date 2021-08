Call of Duty Black Ops Cold War: Zombie Chronicles 2 in lavorazione, secondo un leak

Stando un rumor emerso nelle ultime ore, i fan delle modalità zombie di Call of Duty: Black Ops Cold War avranno di che essere felici. A quanto pare infatti Activision sta lavorando all'espansione Zombies Chronicles 2.

Per chi non lo sapesse, il primo Zombie Chronicles è uscito nel 2017 per Call of Duty: Black Ops 3. Il DLC include 8 mappe zombie classiche rimasterizzate come Kino Der Toten e Shi No Numa tratte da vari capitoli della serie come World at War e Black Ops.

Come dicevamo in apertura, stando alle fonti di Dualshockers, Zombie Chronicles 2 è attualmente in sviluppo, con buona parte delle mappe già completate. Questo sembrerebbe suggerire una pubblicazione entro la fine dell'anno, ma non è escluso che Activision decida di pubblicare il DLC nel 2022 e magari come parte dei contenuti aggiuntivi del prossimo capitolo di Call of Duty, piuttosto che per Black Ops Cold War. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito a Zombie Chronicles 2, come ad esempio quante e quali mappe verranno ripescate e rimasterizzate dai vecchi capitoli della serie.

Call of Duty Black Ops Cold War

In ogni caso vi suggeriamo di prendere questo rumor con le pinze in attesa di una conferma o smentita ufficiale da parte di Activision.

Nel frattempo Call of Duty Warzone e Cold War si preparano alla Stagione 5 con un trailer che mostra il nuovo operatore.