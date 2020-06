Call of Duty Cold War, l'annuncio sarebbe ad agosto, torna Blackout

Secondo Tom Henderson, un insider specializzato in esport, l'annuncio del nuovo Call of Duty, conosciuto al momento solo con l'anno (2020) o col nome Black Ops. Cold War sarebbe stato rinviato da Activision di qualche settimana. Al momento, se il rumor dovesse risultare corretto, la presentazione sarà fatta ad agosto. Inoltre sembra che Blackout, la prima modalità battle royale di Call of Duty, tornerà in qualche modo in Warzone.

Le tempistiche di annuncio del nuovo Call of Duty sono, comunque, diverse dal solito. Negli anni scorsi, infatti, le prime informazioni sarebbero state condivise verso aprile-maggio. Quest'anno, probabilmente a causa dell'emergenza COVID-19 o anche per via dello strepitoso successo di Call of Duty: Warzone, Activision sta prendendo maggior tempo.

Questo nonostante i diversi leak, come un video di gameplay di Call of Duty: Black Ops Cold War siano stati trovati e pubblicati online.

Secondo questo nuovo insider, il colosso americano avrebbe intenzione di prendere ancora del tempo, perlomeno fino ad agosto. Henderson non ha spiegato i motivi di questo rinvio, ma ha detto che il nuovo gioco potrebbe anche avere una componente battle royale. Blackout, infatti, fu la prima modalità Battle Royale ad arrivare in un Call of Duty ed è quindi possibile che Treyarch voglia tornare a dire la sua in questo genere.

Con Warzone che sta andando molto forte la domanda è quindi: cosa succederà? Secondo Henderson (e Jeff Grubb) la nuova modalità avrà un po' di Blackout e un po' di Warzone. "Ci saranno parti dell'uno incorporate nell'altro (forse un po' della mappa di Blackout [in Warzone Ndr]?)"

Come sempre prendete tutto con le pinze, ma sarebbe bello avere un evento di fine stagione in stile Fortnite nel quale Warzone si trasforma introducendo gi elementi del nuovo capitolo. Cosa ne pensate?

Continuing with the bad news. I also got word that the next CoD reveal might be pushed back into August. pic.twitter.com/5aJEusLbId — Tom Henderson (@_TomHenderson_) June 14, 2020

A lot of people are worried about this, but what I've been told is that they will not be separate entities. Their won't be IWs Warzone and Treyarchs Blackout. They'll be the same BR... Just bits of both incorporated (maybe bits of the Blackout map?) https://t.co/gwqrmOBk6D — Tom Henderson (@_TomHenderson_) June 10, 2020

