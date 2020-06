Steam, i saldi estivi sono iniziati: sconti fino al 75% su centinaia di giochi

Come sempre, con l'arrivo dell'estate arrivano anche i saldi estivi di Steam. Dal 25 giugno al 9 luglio alle 19 centinaia di giochi sono in sconto, con tagli sul prezzo di listino che possono arrivare (e talvolta superare), il 75%. Tra le varie offerte abbiamo Dark Souls 3 a 15 euro e Borderlands 3 a 30 euro. Cities Skylines a 6,99 euro e Valkyria Chronicles 4 a 17 euro.

Ma non solo: spendendo più di 30 euro si otterranno ulteriori 5 euro di sconto da applicare al momento del pagamento.

Tra i giochi in saldo troviamo l'intera serie di Total War, i giochi LEGO, quelli di Dragon Ball, Final Fantasy e Divinity. Terraria è a meno di 5 euro, Total War Warhammer II a poco più di 20. Elencare tutte le offerte è impossibile, andate su Steam e cercate se gioco che volevate giocare questa estate è disponibile.

Non mancano anche attività collaterali, come per esempio la raccolta di speciali adesivi per la chat, di punti e altre attività che vi spingeranno a comprare, come sempre, molto più del previsto.

Avete trovato qualcosa di vostro gradimento?