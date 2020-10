Call of Duty: Modern Warfare 2, già emerse le prime voci sul Call of Duty del 2021

Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe essere il Call of Duty del 2021. L'informazione è stata data dall'insider Tom Henderson su Twitter, noto per aver più volte riportato notizie relative alla serie COD poi rivelatesi fondate, che però non si è voluto sbilanciare troppo:



I hate to be "that guy" before BOCW has released, but it's looking like CoD for 2021 is another Modern Warfare title of some kind. Understandably not a lot of information as of yet, but it's a modern day setting. Modern Warfare 2 seems like the only logical next step?