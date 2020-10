Il Cortocircuito torna alle 15: si parla di PS5 e dell'ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077

Come ogni venerdì, non vediamo l'ora che arrivi sabato. C'è però anche chi non aspetta altro che di vedere il Cortocircuito, che torna puntuale anche oggi dalle 15:00 alle 16:30, naturalmente su Twitch. Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani affronteranno di petto due degli argomenti di cui sono dei conoscitori indiscussi: ..... ok, due argomenti che dicono di conoscere a sufficienza:





Sì, parleremo ancora di PS5, con cui Pianesani ha passato un paio di notti di fuoco per poter dare i suoi pareri a caldo, e del rinvio di Cyberpunk 2077, uno dei temi che più ha colpito l'immaginario videoludico nell'ultima settimana. Davvero è colpa delle console della generazione attuale se CD Projekt Red non riesce a chiuderlo? E noi che ne sappiamo? L'unica certezza è che ultimamente lo studio polacco non se la passa troppo bene a livello di immagine, tra denunce per eccessi di crunch, uscite poco consone del CEO e minacce di morte.

