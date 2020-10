Logitech G923 TRUEFORCE, la recensione

Di che si tratta? È un sistema che si interfaccia in maniera diretta con il motore fisico e sonoro dei titoli compatibili, utilizzando una frequenza di aggiornamento che arriva a 4.000 Hz e che dunque è in grado di reagire in tempo reale agli input, producendo un feedback aptico che si aggiunge al normale ritorno di forza e che fornisce informazioni supplementari sul comportamento della vettura in-game.

Design: estetica, materiali e costruzione

Il design del Logitech G923 TRUEFORCE conferma come i progettisti abbiano lavorato molto più "sotto la scocca" che non all'esterno del dispositivo, che visivamente appare praticamente identico al modello precedente. Le differenze estetiche rispetto al G29 sono in effetti poche: il logo Logitech sostituisce quello PlayStation al centro del volante, mentre le colorazioni più accese e alternative per alcuni tasti sono state eliminate in favore di un approccio all-black.

Come accennato in precedenza, ad ogni modo, si parte da basi solidissime: i materiali utilizzati sono di qualità e trasmettono una sensazione di robustezza, in particolare per quanto concerne la pedaliera. Gli inserti in pelle sono sottili ma confortevoli e ben applicati: non si tratta di un apparecchio che si rovinerà nel giro di poche settimane, anzi.

La costruzione appare insomma notevole, ma è soprattutto a dispositivo acceso che si avverte la netta sensazione di un prodotto di fascia alta: di fatto, ci troviamo di fronte al miglior volante in questo range di prezzo, 409,99 euro su Amazon, visto che oltre sono presenti soltanto soluzioni professionali molto più costose.

Certo, considerando i 100 euro in più rispetto alla cifra richiesta per il G29 è davvero un peccato che Logitech non abbia fatto uno sforzo ulteriore per mettere d'accordo davvero tutti, includendo nel pacchetto anche il sistema di cambio manuale Driving Force Shifter da 49,99 euro, che bisogna invece acquistare a parte per completare il setup laddove il sequenziale con le due paddle di metallo non ci soddisfi appieno.