Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: data e ora di uscita su Xbox One e PC

Ecco da quando sarà possibile giocare a Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered su Xbox One e PC: Activision ha reso noto che la versione rimasterizzata di questo classico sarà disponibile in Italia oggi, 30 aprile 2020, a partire dalle 19:00 in contemporanea mondiale.

Il gioco è già disponibile su PS4 da un mese, ma ormai mancano poche ore prima che anche gli utenti PC e Xbox One posano mettere le mani sul gioco. La Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered propone una versione completamente rimasterizzata della campagna originale del celebre shooter di Infinity Ward, con migliori texture, animazioni e illuminazione HDR. Non è inclusa la modalità multigiocatore.

Se su Xbox One ci sono pochi dubbi sul fatto che il gioco arriverà attraverso l'Xbox Marketplace, su PC confermiamo che al momento la Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sarà disponibile solo attraverso il Battle.net, il servizio di distribuzione digitale di Activision Blizzard. Niente versione Steam e Epic Games Store.

Il gioco è anche disponibile in pre-download, così da arrivare pronti alle 19 di stasera per poter giocare. Su Xbox One il file di installazione è di 45GB circa che salgono ad 80GB per la versione PC. Un altro gioco molto chiacchierato di questi tempi, The Last of Us 2, peserà addirittura 100GB.

Nel caso siate interessati, questa è la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered in versione PS4.