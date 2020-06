Call of Duty: Modern Warfare: la mappa Highrise sta per tornare, secondo un leak

Activision sta svolgendo un lavoro notevole, nell'aggiornare costantemente i suoi sparatutto online del franchise Call of Duty, ovvero Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare. A proposito di quest'ultimo: a breve potrebbe accogliere una delle mappe più note nella storia della serie, un gradito ritorno dal passato.

Si tratta di Highrise, una mappa di gioco di media grandezza introdotta per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 2 e da subito molto apprezzata dai giocatori; qui si combatte attorno ad un gigantesco grattacielo in costruzione. Non è difficile intuire le intenzioni degli sviluppatori: Highrise è una mappa che si presta volentieri a modalità di gioco differenti, e che offre una buona varietà di armi e situazioni.

Ora, secondo il leak riportato da ModernWarzone su Twitter (pagina gestita da leaker e dataminer che spesso azzeccano le proprie previsioni), Highrise tornerà presto disponibile su Call of Duty: Modern Warfare (2019), con le dovute modifiche grafiche e tecniche. Non è chiaro, però, quando ciò debba accadere: secondo alcuni se ne riparlerà dopo l'estate, con il lancio della Stagione 5; altri credono che il rilascio della mappa avverrà anche prima, cioè verso la fine di luglio 2020 o comunque prima di ferragosto 2020.

Noi torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più, ma considerate che il lancio della Stagione 4 è recente: avete già dato un'occhiata a tutte le novità?