Call of Duty: Modern Warfare, il multiplayer gratuito nel fine settimana

Activision ha annunciato che il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare sarà gratuito per tutto il fine settimana, a partire dalle 19:00 di oggi 3 aprile. Il periodo di prova si concluderà il 6 aprile. Per partecipare, l'importante sarà di aver scaricato almeno Call of Duty: Warzone.

Infinity Ward ha creato una playlist apposita raggiungibile dalla lobby, chiamata "Stocked Up, Locked Down", che darà accesso a due mappe di Call of Duty: Modern Warfare: Atlas Superstore e Shoot House. Le modalità di gioco incluse sono moltissime: Team Deathmach, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed e Headquarters; che permetteranno di esplorare ogni angolo delle due mappe.

Alla fine del periodo gratuito, chi acquisterà la versione completa del gioco ritroverà tutti i suoi progressi intatti, compresi gli oggetti, acquistati o trovati, il rango di armi e giocatore e i punti del Battle Pass. Activision ricorda che anche i progressi fatti in Call of Duty: Warzone non subiranno variazioni acquistando la versione completa del gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfareè disponibile per PC, Xbox One e PS4. Recentemente è stata pubblicata la campagna rimasterizzata di Call of Duty: Modern Warfare 2 come contenuto supplementare, di cui potete leggere la nostra recensione.