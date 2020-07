Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, come ottenere gli oggetti gratis da Twitch

Se vi dilettate con alcuni dei più recenti FPS online targati Activision, vale a dire naturalmente Call of Duty: Warzone e Modern Warfare, è il momento di mettere le mani su un bel po' di oggetti gratis. A breve difatti ce ne sarà occasione: basterà seguire degli eventi su Twitch dalla durata complessiva di tre ore (ma potrete anche fermarvi prima); ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo.

Sembra curioso, ma per ottenere gli oggetti gratis su Call of Duty: Warzone e Modern Warfare dovrete smettere di giocare con questi titoli per passare a guardarli, precisamente su Twitch. Nelle prossime ore alcuni streamer terranno delle live ad hoc, guardando le quali sarà possibile ottenerli. Chissà se incontreranno qualche hacker, di tanto in tanto.

La procedura da seguire è quella qui di seguito riportata, passo passo:

Assicurati di avere un account di Call of Duty (basta raggiungere questa pagina), ed effettua il login

Collega il tuo account di Call of Duty a quello di Twitch dal menù delle impostazioni (inserendo le credenziali di Twitch)

Sintonizzati sugli stream di Twitch a tema Call of Duty: Warzone e Modern Warfare: devono avere la dicitura "drop / ricompense abilitate"