Capcom Arcade Stadium su Steam sta facendo dei numeri impressionanti, senza un motivo apparente

Stamattina aprendo SteamDB abbiamo notato una grossa stranezza: la raccolta Capcom Arcade Stadium conta attualmente più di 200.000 giocatori contemporanei su Steam. Si tratta di un picco incredibile, considerando che dal lancio avvenuto il 15 maggio 2021, non aveva mai visto tanti giocatori tutti insieme, pur avendo alcuni titoli accessibili gratuitamente. In effetti nei giorni scorsi aveva spesso registrato picchi di circa trenta giocatori, mentre adesso si trova terza nella classifica dei titoli più giocati su Steam.

Capcom Arcade Stadium sta registrando dei picchi di giocatori impressionanti

Vedere Capcom Arcade Stadium terzo nella classifica dei più giocati di Steam fa una certa impressione

I motivi di questo incredibile e improvviso successo non sono ancora chiari, tanto che se lo sta chiedendo anche la comunità che gravita intorno alla raccolta. Vero che attualmente su Steam ci sono i saldi, ma Capcom Arcade Stadium non è venduto con uno sconto particolarmente allettate (solo un -25%), quindi non crediamo che dipenda da quello. Controllando Twitch non abbiamo trovato top streamer impegnati con il retrogaming, quindi non possiamo appellarci nemmeno all'effetto gregge.

Che qualcuno abbia improvvisamente scoperto di non poter vivere senza Final Fight o Strider? Noi lo speriamo, perché sono dei gran bei titoli ancora oggi, ma dubitiamo che sia così.