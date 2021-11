Company Of Heroes 3: prova pre-Alpha del multiplayer disponibile da oggi

Company Of Heroes 3 prosegue la sua progressione arrivando alla prova pre-Alpha del multiplayer, che sarà disponibile da oggi per gli utenti che vogliono sperimentare questa sezione del nuovo strategico da parte di Relic Entertainment.

La pre-Alpha della Campagna di Company of Heroes 3 è stata messa a disposizione già lo scorso luglio, ma parallelamente a questo Relic ha deciso di mettere a disposizione anche una versione di prova in pre-alpha del multiplayer, che può ora essere scaricata e provata dai giocatori, in modo da fornire feedback e dati sul funzionamento.

Potete scaricare la versione di prova in pre-alpha del multiplayer di Company of Heroes 3 a questo indirizzo, disponibile da oggi, 30 novembre 2021 alle ore 18:00 italiane fino al 6 dicembre 2021.

La sezione multiplayer dello strategico presenta alcune differenze fondamentali rispetto alla campagna single player: non solo per quanto riguarda il contesto e la base narrativa, oltre allo sviluppo degli eventi, ma anche nella struttura stessa del gameplay, con alcune modifiche sostanziali come l'assenza della pausa tattica, che ovviamente non può essere utilizzata in multiplayer.

Queste differenze devono essere testate a dovere, motivo per il quale Relic Entertainment ha fatto partire una nuova sessione di pre-alpha specificamente dedicata alla modalità multiplayer del gioco.

Coloro che hanno già partecipato alla pre-alpha precedente dovrebbero avere la nuova modalità disponibile nella libreria, dunque possono scaricare la nuova versione di prova da lì. Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo al provato di Company of Heroes 3 pubblicato la scorsa estate.