Starfield: su Spotify e iTunes l'esecuzione della London Symphony Orchestra

Bethesda Softworks ha lanciato su sui servizi Spotify e iTunes il brano della colonna sonora di Starfield eseguito dalla London Symphony Orchestra, con la partecipazione del compositore Inon Zur.

Per chi se lo fosse perso, è lo stesso brano eseguito in occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim. Non è propriamente gameplay, ma ascoltandolo aiuta sicuramente a entrare nelle atmosfere del gioco, che sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2022.

Starfield è per la gran parte ancora un mistero. Bethesda lo ha presentato ufficialmente in almeno due occasioni, ma senza mai svelare molto del gameplay. Si parla di un titolo dalla struttura simile a quello delle Elder Scrolls, ma con un universo pieno di pianeti visitabili. Sinceramente per ora è difficile definire con precisione il gioco, ma visto che siamo qua perché non rivedere l'ultimo trailer ufficiale?

Chissà se Starfield manterrà le sue promesse e si rivelerà uno dei giochi più belli del 2022, anno in cui avrà una concorrenza spietata.