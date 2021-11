The King of Fighters 15: annunciata la Omega Edition

SNK ha annunciato l'Omega Edition del picchiaduro a incontri The King of Fighters 15, sostanzialmente l'edizione per collezionisti del gioco. Sarà lanciata per PS5, PS4 e Xbox Series X e S e includerà i seguenti contenuti esclusivi, pensati per i fan sfegatati della serie:

Gioco principale

3 litografie

Colonna sonora

Artbook di 119 pagine

Cofanetto speciale

Team Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Terry "Garou: MotW" DLC Costume

Leona "Classic Leona" DLC Costume

The King of Fighters 15 Omega Edition in una foto

KOF XV include 39 personaggi in totale, tra cui personaggi classici e preferiti dai fan. In aggiunta al classico 3-on-3 team battle system, il gioco introduce anche la SHATTER STRIKE, una nuova meccanica che consente ai giocatori di contrastare gli attacchi nemici. Inoltre, i giocatori possono sperimentare una MAX Mode migliorata, così come la MAX Mode (Quick). La funzione RUSH consente di eseguire tutte le combo premendo rapidamente i pulsanti di attacco. Tutte queste caratteristiche, incluse mosse speciali rinnovate e vibranti, garantiranno combattimenti più esplosivi che mai.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The King of Fighters 15 sarà disponibile a partire dal 17 febbraio 2022 su tutte le piattaforme.