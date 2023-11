Capcom vede le mod come cheat e potenziale offesa all'ordine pubblico e alla morale

Capcom afferma che le mod per i suoi giochi per PC possono causare "danni alla reputazione" a causa di contenuti che offendono "l'ordine pubblico e la morale", con conseguente danno all'immagine dei giochi. La dichiarazione è stata fatta durante una recente presentazione caricata sul canale YouTube di ricerca e sviluppo di Capcom sulle misure anti-cheat e anti-pirateria e su come Capcom le sta affrontando internamente.

"Le mod sono popolari tra gli utenti perché consentono di aggiungere o modificare varie funzionalità a un gioco esistente", ha dichiarato Capcom, ammettendo che "la maggior parte delle mod può avere un impatto positivo". Ma alcune mod sono considerate "dannose" dall'azienda in termini di "danni alla reputazione".

"Ci sono un certo numero di mod che sono offensive per l'ordine pubblico e la morale", ha continuato Capcom. "Quando queste vengono diffuse, l'immagine del prodotto viene offuscata e il branding ne risente". La presentazione non contiene alcun esempio di ciò che Capcom intende o di ciò che considera "offensivo per l'ordine pubblico e la morale", ma in linea di massima supponiamo si parli delle mod NSFW.