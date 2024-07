Carte Regalo di Valorant e League of Legends in sconto per gli Amazon Prime Day

Che sia per comprare skin o altro sui giochi Riot, le carte regalo offrono la possibilità di acquistare oggetti esclusivi, e ora risparmiando qualche soldo. In occasione del Prime Day, Amazon Italia propone le carte regalo di Valorant e League of Legends con uno sconto del 20% sui vari tagli disponibili. Se siete interessati ad acquistarle, è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante.

Le carte regalo di Valorant e League of Legends sono disponibili in offerta riservata ai clienti Prime con tagli da 100€, 50€, 20€, 25€, 35€, e 10€. Con uno sconto del 20%, queste carte permettono di ottenere un valore extra rispetto al prezzo di listino. Vi ricordiamo che sono vendute e spedite da Amazon, garantendo la consegna gratuita in un giorno con il servizio Prime.