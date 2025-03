Il cavo da 3 metri PowerA USB-C con licenza ufficiale PlayStation per PS5 è in sconto su Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci propone uno sconto per un cavo PowerA USB-C con licenza ufficiale PlayStation, perfetto per ricaricare il vostro DualSense. Questo cavo è lungo tre metri, così che possiamo tenere in carica il controller e giocare al tempo stesso, senza problemi. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Le promozioni durano fino al 31 marzo, ma come sempre vi è il rischio che un prodotto termini prima del previsto le unità o che il produttore disattivi lo sconto dopo aver venduto un certo numero di copie.