Il controller da gioco mobile GameSir X2 PRO con licenza Xbox è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci propone uno sconto per il controller da gioco mobile GameSir X2 PRO , con licenza ufficiale di Xbox. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Le promozioni durano fino al 31 marzo , ma come sempre vi è il rischio che un prodotto termini prima del previsto le unità o che il produttore disattivi lo sconto dopo aver venduto un certo numero di copie.

Le caratteristiche del controller da gioco mobile GameSir X2 PRO

Il GameSir X2 PRO ha la licenza ufficiale di Xbox. È un controller per smartphone Android, perfetto per giocare con Xbox Cloud Gaming, Luna e i videogiochi di Netflix che supportano il controller. È ottimo anche per le funzioni di Remote Play.

GameSir X2 PRO

Permette di personalizzare i pulsanti e gli analogici. Inoltre, include un mese di Xbox Game Pass Ultimate con l'acquisto. Potete quindi sfruttare Xbox Cloud per provare vari giochi su mobile, senza costi aggiuntivi. Ricordate che il servizio ha il rinnovo automatico attivo e che serve un account Xbox per utilizzarlo (potete crearne uno gratuitamente se non lo avete).