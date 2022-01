CES 2022: MSI ha annunciato il monitor MSI MEG 271Q Mini LED con refresh 300 Hz e gamma elevata

Le novità MSI per il CES 2022 includono aggiornamenti a case e periferiche, tra cui spicca la nuova linea MSI x Evangelion e:Project Edition, e diversi laptop da gioco aggiornati con le ultime CPU Intel e le ultime GPU Nvidia, qui la nostra panoramica. Ma c'è spazio anche per i monitor, altro cavallo di battaglia della compagnia taiwanese, tra i quali spicca l'MSI MEG 271Q, il primo Mini LED con pannello Rapid IPS 1440p che gode dei vantaggi di entrambe le tecnologie tra luminosità elevatissima, local dimming, tempi di risposta bassi, refresh estremamente elevato in relazione alla risoluzione e gamma elevata.

L'utilizzo di oltre mille Mini LED si traduce in una luminosità molto elevata e in 500 zone di local dimming, con tutti i vantaggi del caso per l'HDR che non a caso arriva alla certificazione DisplayHDR 1000. Il tutto condito da 1 millisecondo di tempo di risposta GtG, 300 Hz di refresh con risoluzione 1440p, G-Sync Ultimate, copertura del colore DCI-P3 del 97% e contrasto impossibile su un normale IPS con retroilluminazione W-LED.

Il monitor MSI MEG 271Q promette un'immagine di qualità elevata in qualsiasi situazione

Ci aspettiamo, quindi, una qualità d'immagine molto elevata in qualsiasi situazione, a partire dal desktop per arrivare al gaming ad altissima velocità. Ma ci vorrà un po', presumibilmente, prima di poterlo toccare con mano. MSI non ha infatti comunicato possibili date e non ci ha dato indicazioni sul prezzo che ovviamente, viste le caratteristiche, ci aspettiamo che sia piuttosto elevato.

Scheda tecnica MSI MEG 271Q