ChatGPT down oggi 11 settembre: segnalazioni in aumento

Da pochissimi minuti diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti di ChatGPT . Le segnalazioni sarebbero in aumento, sebbene nella pagina dello status di OpenAI non sia stata riscontrata alcuna problematica. Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo; ovviamente aggiorneremo l'articolo con ulteriori informazioni non appena ne sapremo di più.

ChatGPT non funziona?

Stando alle segnalazioni raccolte da Downdetector, alcuni utenti non riescono ad accedere a ChatGPT né a utilizzare il modello per la generazione di immagini. I problemi sembrerebbero riguardare anche la cronologia delle conversazioni. Al momento, tuttavia, le informazioni disponibili sono ancora limitate e non è chiaro quale sia la causa del problema, né se si tratti effettivamente di un disservizio generalizzato.

Le segnalazioni

Come vi abbiamo anticipato, la pagina ufficiale dello status di OpenAI non riportava alcuna problematica. Abbiamo effettuato una nuova verifica e, al momento, tutti i servizi risultano regolarmente operativi. È quindi possibile che si sia trattato di un problema temporaneo e circoscritto, ma continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori conferme.