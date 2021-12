Chorus disponibile da oggi su PC e console, con trailer di lancio

Chorus è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Deep Silver, che ci introduce ai personaggi e alle atmosfere del gioco.

Nella nostra recensione di Chorus abbiamo raccontato la storia di Nara e la sua battaglia contro la Cerchia, una setta spaziale che minaccia di conquistare l'universo. Per distruggerla, l'abile pilota dovrà sfruttare le sue capacità speciali e il supporto della nave senziente Forsaken.

"Con Chorus, Fishlabs ha preso l'atmosfera nostalgica dei classici sparatutto spaziali e l'ha sapientemente miscelata con una mentalità contemporanea, evolvendo lo spirito di questo genere", si legge nel comunicato stampa.

Chorus, uno degli ottimi boss fight del gioco

Chorus segue le avventure dell'abile pilota Nara e della sua nave senziente Forsaken, nel loro avvincente viaggio di redenzione, bilanciando sapientemente lo spettacolo dell'esplorazione spaziale con un'azione frenetica. Esplora panorami cosmici e stretti corridoi cristallini mentre combatti per liberare la galassia dal misterioso culto della Cerchia.

La Cerchia è governata dal Grande Profeta, ma non si sa molto su questa misteriosa figura. Sotto il suo comando Nara e Forsaken furono responsabili di molte delle principali vittorie e atrocità del culto, nel loro percorso per dominare la galassia. Nara, un tempo la guerriera più letale della Cerchia, è ora la nemica e fuggitiva più ricercata.

Questa narrativa coinvolgente è supportata da un gameplay straordinario; volare con Forsaken è esaltante e i giocatori si divertiranno a usare le armi, i poteri e le abilità acrobatiche della nave in combattimenti a gravità zero.