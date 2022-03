Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition: un video presenta la colonna sonora rinnovata

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition per presentare i brani inediti della colonna sonora, insieme a quelli riarrangiati. Il filmato fa ascoltare le tracce mostrando contestualmente i momenti del gioco cui sono legate. Attenzione perché ci sono alcune anticipazioni, anche se è difficile contestualizzarle, se non si conosce il gioco. Da notare che è possibile vedere anche alcuni boss.

"CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION" è una rimasterizzazione di "CHRONO CROSS".

La nuova edizione include modelli 3D migliorati in HD, nuove illustrazioni e tantissime nuove funzionalità. Inoltre, in questa edizione è incluso "RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -", il gioco che ha gettato le basi della storia!

CHRONO CROSS è un GDR che trascende lo spazio e il tempo, svolgendosi in due mondi paralleli collegati tra loro.

Con oltre 40 membri del party da scoprire, personaggi e dimensioni si intrecceranno in questa storia epica di un intero pianeta.

Chi acquisterà il gioco riceverà anche uno sfondo di CHRONO CROSS!

Nuove funzionalità dell'edizione rimasterizzata

・Modelli 3D convertiti in HD

・Illustrazioni dei personaggi migliorate

・Musica di sottofondo di qualità superiore

・Possibilità di disattivare gli incontri casuali con i nemici

・Funzionalità di filtro background

・Miglioramenti per semplificare i combattimenti

・Funzione di combattimento automatico

・Possibilità di alternare caratteri in stile pixel art e HD

・Modifica della risoluzione dello schermo

RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -

"RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit -" è uscito nel 1996 come gioco separato e non è stato accessibile con facilità negli ultimi anni. I giocatori possono ora vivere la storia che ha gettato le basi per quella di CHRONO CROSS in formato di racconto audio. Questa storia alternativa dei RADICAL DREAMERS, il trio di ladri formato da Serge, Kid e Magil, si svolge in un mondo parallelo.

*È possibile alternare le versioni vecchie e nuovi dei modelli 3D e delle illustrazioni.

*Modelli 3D, illustrazioni, caratteri e filtro background non possono essere alternati separatamente. Tutti gli elementi cambiano insieme.