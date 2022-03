PlayStation Store, Ghostwire: Tokyo e Tiny Tina's Wonderlands

Nel nuovo aggiornamento del PlayStation Store trovano posto Ghostwire: Tokyo e Tiny Tina's Wonderlands, ma anche The Ascent, Far Cry 6: The Vanishing e Relayer.

Su PlayStation Store è tempo di spettacolari battaglie contro gli spiriti giapponesi di Ghostwire: Tokyo, il nuovo titolo sviluppato da Tango Gameworks che approda su PS5 in esclusiva temporale, catapultandoci nel centro di Tokyo durante un evento sovrannaturale che determina la scomparsa di centinaia di persone. Dal folklore passiamo al fantasy di Tiny Tina's Wonderlands, l'atteso spin-off di Borderlands 3 in cui potremo controllare la piccola Tina ma anche altri nuovi personaggi in una missione piena di creature fantastiche e scontri frenetici: da soli o in cooperativa con gli amici, saremo in grado di sconfiggere il malvagio Signore dei Draghi? Le uscite della settimana, tuttavia, non si esauriscono qui: arrivano sulle console PlayStation anche The Ascent, l'action RPG camuffato da twin stick shooter di Neon Giant, che tanto ha fatto discutere ai tempi dell'esordio su Xbox, e l'intrigante missione gratuita di Far Cry 6 ispirata al mondo di Stranger Thing, The Vanishing.

Ghostwire: Tokyo Ghostwire: Tokyo, una sequenza di combattimento a base di incantesimi Shibuya di sera offre uno spettacolo impareggiabile, ma quello che si para di fronte agli occhi di Akito, il protagonista di Ghostwire: Tokyo (PS5, 69,99€), è uno scenario diverso dal solito. All'improvviso la gente sembra impazzita, vittima di un misterioso attacco, e Akito stesso viene travolto da un'auto in corsa, salvandosi solo grazie all'intervento del fantasma di una sorta di... indagatore dell'incubo. La fusione dona al ragazzo una serie di devastanti poteri paranormali, nonché l'esperienza e l'intuito dello spirito che gli ha restituito la vita: abilità che ci torneranno utili nel corso di una campagna in cui dovremo esplorare diverse zone del celebre quartiere commerciale della capitale giapponese e liberarle dall'invasione infernale che lo sta sconvolgendo. Il nostro compito sarà insomma quello di dare la caccia ai fantasmi, muovendoci all'interno di un'ambientazione open world, scegliendo liberamente gli incarichi con cui cimentarci, purificando una serie di altari votivi e lanciando potenti incantesimi contro i nemici, nell'ambito di un sistema di combattimento frenetico e spettacolare. Gli ottimi presupposti del gioco sviluppato da Tango Gameworks purtroppo non trovano una concretizzazione priva di criticità, e così le missioni finiscono per ripetersi un po' troppo e lo scenario non riesce a elevarsi, rivelandosi privo del carattere necessario per spiccare: abbiamo parlato di questo e altro ancora nella recensione di Ghostwire: Tokyo.

Tiny Tina's Wonderlands Tiny Tina's Wonderlands vede anche la presenza di enormi draghi volanti L'atteso spin-off fantasy di Borderlands parte dalle solide basi dell'espansione Assalto alla Rocca del Drago per metterci nei panni di Tiny Tina, la folle ragazza comparsa per la prima volta nel secondo capitolo della serie targata Gearbox Software e poi divenuta una presenza fissa, al punto da meritarsi un ruolo da protagonista in Tiny Tina's Wonderlands (PS5 e PS4, 69,99€). Da soli o in cooperativa, al comando di un cast di personaggi inediti, ci troveremo ad affrontare un'avventura completamente fuori di testa nel tentativo di sconfiggere il malvagio Signore dei Draghi. Per riuscire nell'impresa potremo contare su svariati potenziamenti e sulla novità della doppia classe, in grado di cambiare davvero le carte in tavola: ne abbiamo parlato nella recensione di Tiny Tina's Wonderlands.

The Ascent The Ascent, i nostri personaggi si preparano ad affrontare una missione Terminata l'esclusiva temporale su PC e Xbox, The Ascent (PS5 e PS4, 29,99€) fa il proprio debutto questa settimana anche su PS5 e PS4, catapultandoci nella città futuristica di Veles, una metropoli cyberpunk dominata dalle corporazioni, che però un giorno viene sconvolta da un misterioso attacco. Nei panni di un operaio, dovremo imbracciare le armi e difendere il nostro distretto. Action RPG arricchito da meccaniche twin stick shooter, il titolo sviluppato da Neon Giant vanta senza dubbio dei presupposti interessanti e una buona rappresentazione dello scenario, ma anche qualche problema di troppo per quanto concerne alcune scelte di design e la navigazione dell'enorme hub di partenza: questo e altri dettagli nella recensione di The Ascent.

Altri giochi Far Cry 6: The Vanishing, Dani nel Sottosopra scorge l'enorme ombra del Mind Flayer Far Cry 6: The Vanishing (PS5 e PS4, gratuito) è una missione speciale disponibile gratuitamente per i possessori dell'ultimo episodio della serie Ubisoft, in questo caso una collaborazione con Stranger Things che ci coinvolgerà in una mini-campagna ambientata nel Sottosopra, collegato a un bunker nascosto fra le montagne di Yara dai tempi dell'Unione Sovietica. Il nostro speciale dedicato a Far Cry 6: The Vanishing. Relayer (PS5 e PS4, 59,99€) è invece un RPG strategico a sfondo sci-fi caratterizzato da uno stile anime, con tanto di robot giganti molto simili ai mobile suit e pilotati da esseri umani dotati di abilità speciali, i Siderali. Vi ricorda qualcosa? In questo caso i protagonisti del gioco si trovano ad affrontare la minaccia di una razza aliena chiamata appunto Relayer, determinata a invadere la Terra: riusciranno a fermarli?