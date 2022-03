Trivial Pursuit Live! 2, la recensione del ritorno del (video)gioco da tavolo

È sufficiente proporre una nuova veste grafica e alcune migliorie estetiche per giustificare una nuova versione sul mercato? Scopriamolo assieme in questa recensione di Trivial Pursuit Live! 2 .

Il mondo dei videogiochi è stato sempre invaso da titoli ricorrenti che, ciclicamente, trovano spazio all'interno del mercato. Ne sono un esempio le ormai "produzioni in serie" degli sportivi di Electronic Arts e 2K, Just Dance, oppure i più sporadici ritorni di Rock Band e Guitar Hero. Queste produzioni hanno la capacità di ritagliarsi il loro ampio pubblico di appassionati, che torna ogni volta desideroso di vedere quali sono le novità che hanno portato alla creazione di un nuovo capitolo. Come comportarsi quando sembra non esistere un vero preteso che giustifichi un ritorno in gran spolvero di uno di questi prodotti? È la domanda che ci è venuta in mente giocando Trivial Pursuit Live! 2, seconda "prova sul campo" (anche se, in realtà, ce ne sono state diverse prima degli interventi di Ubisoft) del fortunato gioco da tavolo trasposto in forma videoludica.

Modalità di gioco

Trivial Pursuit Live! 2: un bel Quickstarter per riscaldare la mente

Chi non ha giocato al precedente Trivial Pursuit Live! potrebbe rimanere sorpreso da ciò che offre il videogioco. Tuttavia, chi, invece, ha avuto modo di passare diverse ore in compagnia del suo predecessore, si accorgerà ben presto che non corrono molte differenze tra i due titoli. Nel menù principale abbiamo la possibilità di scegliere se giocare online o offline, se in modalità classica o versus (tutti contro tutti o a squadre), per quanti round (tre o cinque) e in quanti giocatori (offline è possibile giocare da soli o fino a quattro giocatori, in locale o contro l'intelligenza artificiale, quest'ultima anche disattivabile se non si vuole sfidare il computer e cimentarsi, ad esempio, solo in un "duello" tra due giocatori).

Una volta iniziata la partita, troviamo i video introduttivi (saltabili, fortunatamente) che spiegano le regole del gioco e che scandiscono la pausa tra un round e l'altro. I turni, a seconda della durata scelta, si strutturano sempre nello stesso modo. Si comincia con il Quickstarter, una serie di domande a risposta multipla che mettono alla prova la vostra conoscenza di ogni argomento (divisi, ovviamente, nelle classiche categorie Storia, Geografia, Scienza, Arte e Letteratura, Intrattenimento, Sport e Tempo Libero).

Poi si procede con uno a caso tra Grab Bag e Close Call, i due round che utilizzano la selezione attraverso cursore di diverse caselle contenenti risposte corrette o errate, sia nella versione normale (risponde un giocatore alla volta), sia nella loro variante "Blitz" (tutti rispondono nello stesso momento, andando ad affidarsi più alla scelta "di pancia" che non a quella ponderata). Poi, se si è optato per la partita a cinque round, si procede con Switchagories, dove, a turno, ogni giocatore ha la possibilità di scegliere una categoria tra due disponibili, ottenendo punti bonus se riesce a rispondere correttamente alla domanda.

Infine, dopo un altro round di Grab Bag o Close Call (se prima non era uscita la versione "Blitz", si presenterà ora, e viceversa), si raggiunge il round finale, consistente in una serie di affermazioni che vanno associate a una delle due scelte a disposizione (ad esempio, Roma e Parigi o Coppola e Scorsese): chi riesce a indovinare ogni risposta senza sbagliare, ottiene un "cuneo" (che va ad affiancarsi a quelli ottenuti grazie ai punti accumulati durante i round precedenti). Vince la partita chi arriva prima a sei cunei o chi ne ha guadagnati in maggior numero. In caso di parità, la vittoria è determinata dal punteggio finale.

Trivial Pursuit Live! 2: in Colse Call nessuna risposta è sbagliata, ma vince chi seleziona quella più pertinente alla domanda

La struttura del gioco è simpatica, facilmente comprensibile e abbastanza bilanciata. Tuttavia, quello che vi abbiamo descritto, dalla selezione nei menù fino alla fine della partita, è tanto presente in Trivial Pursuit Live! 2 quanto nel precedente capitolo. Ciò che cambia è una maggiore attualità di alcune domande, ma, per il resto, rimane tutto invariato.

L'unico elemento di vera novità è la possibilità di collegare il gioco all'account Twitch e di giocare contro il proprio streamer preferito oppure di sfidare il proprio pubblico, tutto grazie all'implementazione della chat dal vivo che permette di giocare con una sola copia del gioco.