Circuit Superstars disponibile per PC e Xbox One

Circuit Superstars è disponibile per PC e Xbox One. Le versioni per le altre due piattaforme previste, PS4 e Nintendo Switch, arriveranno in un secodo momento (è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S). Il gioco è un arcade di corse con visuale dall'alto, come i classici da sala giochi degli anni '80 e '90. A ricordarci del lancio del gioco, che fa parte dello Square Enix Collective, un nuovo trailer, che potete vedere qui di seguito:

Leggiamo il comunicato stampa ufficiale per altri dettagli:

SQUARE ENIX Ltd., e Original Fire Games hanno pubblicato oggi l'atteso gioco di corse con visuale dall'alto CIRCUIT SUPERSTARS, un avvincente titolo competitivo realizzato da appassionati di corse per appassionati di corse. Il gioco celebra intere generazioni di discipline motoristiche e si concentra su ciò che rende appagante guidare, offrendo ai giocatori più abili la soddisfazione di migliorare costantemente i propri risultati alla ricerca del giro perfetto. Circuit Superstars è acquistabile per PC tramite Steam e per Xbox One e sarà presto disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Prima dell'uscita, CIRCUIT SUPERSTARS è stato provato a fondo da esperti del mondo motoristico e di esport, tra cui Romain Grosjean, pilota di IndyCar e già pilota di FORMULA 1, la stella della FORMULA 1 Lando Norris e i suoi compagni del team di esport Quadrant. Grazie alla collaborazione tra BBC Studios e Top Gear, al gruppo si sono unite tantissime stelle del mondo motoristico, degli esport e di YouTube, che hanno provato l'interpretazione di CIRCUIT SUPERSTARS dell'iconico Test Track di Top Gear, nell'evento unico "Star in a Reasonably Fast Car".

Il gioco è uscito con lo speciale DLC gratuito Top Gear che offre ai giocatori l'opportunità di gareggiare con i loro eroi sull'iconico Top Gear Test Track. Il tracciato include la "prova a tempo" Top Gear, che permette di scendere in pista con lo speciale costume di The Stig e affinare le proprie traiettorie contro Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick, Sam Bird, Steve "SuperGT" Brown, Charlie Martin, Jimmy Broadbent, Catie Munnings, Aarava e Conor Daly.

I piloti avranno a disposizione il garage dei loro sogni, con 12 veicoli pronti a sfrecciare sui 19 tracciati disponibili ambientati in 13 stupende località. Piloti e auto potranno sfruttare una serie di livree personalizzabili, oltre a caschi e celebrazioni di vittoria sbloccabili salendo di livello. C'è uno stile di guida adatto a tutti, grazie alle diverse discipline motoristiche rappresentate nel gioco, come rallycross, monoposto a ruote scoperte, camion, competizioni GT e molte altre. In futuro saranno disponibili anche altri contenuti gratuiti!

Iniziare a guidare è semplice, ma imparare le sfumature del controllo di ogni auto e trovare le traiettorie migliori di ogni tracciato sono sfide impegnative. Grazie a opzioni per il consumo di carburante, usura delle gomme e danni, anche la strategia di sosta ai box farà la differenza tra il trionfo e la sconfitta. Senti le gomme mordere l'asfalto sulla linea di partenza e gettati verso la prima curva mentre i freni stridono!

CIRCUIT SUPERSTARS mette a disposizione diverse opzioni di gara sia per chi vuole giocare da solo, sia per chi vuole sfidare gli amici:

Multigiocatore online - Partecipa a gare multigiocatore online progettate accuratamente con un massimo di 12 piloti da tutto il mondo.

Multigiocatore in locale a schermo condiviso - Sfida fino a tre compagni e abili piloti controllati dall'IA

Grand Prix - Padroneggia tutte le discipline vincendo i tornei per giocatore singolo realizzati per tutte e 12 le categorie

Modalità Free Play - Crea gare e tornei

Phil Elliott, Head of Square Enix Collective, ha commentato: "CIRCUIT SUPERSTARS è la meravigliosa dimostrazione di come gli sviluppatori possono combinare un amore profondo per gli sporto motoristici e i videogiochi per dare vita a qualcosa di speciale per entrambe le community. CIRCUIT SUPERSTARS è unico perché sa proporre dinamiche rilassanti per alcuni giocatori e una simulazione impegnativa e appagante per altri, tutto nello stesso gioco."

Alberto Mastretta, Founder & Creative Director di Original Fire Games, ha commentato: "L'uscita di CIRCUIT SUPERSTARS è un traguardo importantissimo per un nuovo studio come il nostro. Ne siamo entusiasti. Questo progetto è tutto il nostro mondo: gli sport motoristici ci hanno dato tante gioie nella nostra vita e ci hanno permesso di creare legami con amici e parenti sui tracciati reali e virtuali. Abbiamo dato tutto per omaggiare lo sport che amiamo e offrire le stesse esperienze ai giocatori."

Carolina Mastretta, Founder & Studio Lead di Original Fire Games, ha aggiungo: "Vedere piloti eccezionali come Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick e molti altri trovarsi in sintonia con il nostro gioco è un grande onore. Ci dà l'energia per continuare ad ampliare ciò che abbiamo creato finora. Siamo felici di scendere in pista con tutti voi per condividere momenti importanti e celebrare insieme il mondo degli sport motoristici!"