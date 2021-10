ACER Predator GD711: un proiettore 4K da gaming con refresh fino a 240 Hz in FHD

Durante l'evento acer@next, assieme all'ACER Predator ORION 7000 e all'ACER ConceptD 7 SpatialLabs Edition, è spuntato anche il proiettore da gaming ACER Predator GD711 in arrivo a dicembre per 1499 euro ed equipaggiato con illuminazione a LED da 4000 lumen. Garantisce inoltre VRR e HDR per garantire gaming da divano spettacolare con una diagonale dell'immagine fino a 300 pollici di ampiezza.

Le due porte HDMI 2.0 limitano il refresh di 240 Hz su PC di 120 Hz su console alla risoluzione 1080p e la diagonale consigliata durante la conferenza per la massima qualità è di 74 pollici, ma la dotazione gaming del proiettore non si limita alla frequenza dello schermo includendo anche HDR10 e Variable Refresh Rate, anche se ancora non è supportato da PS5 in 1080p. Funziona però su Xbox Series X e PC consentendo di passare dalla visualizzazione di film in 4K al gaming in 1080p ad alto refresh con una perfetta distribuzione dei frame.

La dotazione include 2 porte HDMI 2.0, un'uscita audio e tre porte USB-A, oltre alla promessa di 30.000 ore di longevità in modalità risparmio energetico e 20.000 ore in modalità standard. Il tutto per 1499 euro, a dicembre, che diventano 1399 per la variante a lampada, chiamata ACER Predator GD711.