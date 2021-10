Tom Clancy's Ghost Recon Frontline: rinviato il test chiuso

Ubisoft ha annunciato il rinvio di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Più precisamente del test chiuso del gioco, che era stato annunciato al momento della presentazione del gioco. La ferale notizia è arrivata tramite l'account Twitter ufficiale di Frontline, che ha chiarito la situazione, pur non fornendo moltissimi dettagli in merito.

"Abbiamo deciso che è meglio postporre il test chiuso di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Il team di sviluppo si sta dedicando a realizzare la migliore esperienza possibile. Appena potremo forniremo i dettagli sulla nuova data del test chiuso. Grazie a tutti per il vostro supporto."

Tom Clancy's Ghost Recon Frontlineè un battle royale free-to-play che sfrutta il nome e le ambientazioni del franchise di Ubisoft. Non è stato accolto benissimo dagli appassionati del brand, ma potrebbe rivelarsi una sorpresa, pur in una fascia di mercato congestionata da anni.

Se volete saperne di più, leggete la nostra anteprima di Tom Clancy's Ghost Recon Frontline scritta dall'imperscrutabile Pierpaolo Greco.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia.