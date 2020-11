Classifica UK, Watch Dogs: Legion non batte FIFA 21: esordio in seconda posizione

Watch Dogs: Legion ha fatto il proprio debutto nella classifica UK in seconda posizione, senza dunque battere FIFA 21: il calcistico prodotto da Electronic Arts mantiene il comando della top 10.

Il titolo Ubisoft ha tuttavia effettuato un sorpasso eccellente, quello su Animal Crossing: New Horizons, che passa dal secondo al terzo posto, mentre la top 5 viene completata da Mario Kart 8 Deluxe e dalla versione Nintendo Switch di Minecraft.

Ci sono tuttavia anche altre due new entry, questa settimana: Pikmin 3 Deluxe e The Dark Pictures: Little Hope, che tuttavia non si spingono oltre il settimo e il nono posto, rispettivamente.

Classifica UK, settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2020