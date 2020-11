Watch Dogs Legion su Xbox Series X è vicino al fotorealismo

Watch Dogs Legion su Xbox Series X sembra essere davvero vicino al fotorealismo , almeno in alcuni momenti, come quelli catturati da Dat Boi. In effetti la qualità di alcuni palazzi e monumenti della Londra del gioco è davvero fenomenale, grazie anche al sistema di illuminazione iper realistico, arricchito dal ray tracing. Guardate le immagini per rendervene conto.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Watch Dogs: Legion in cui Francesco Serino ha scritto:

Watch Dogs Legion è un gioco che funziona, e che saprà intrattenervi onestamente per molte ore. L'idea di rendere ogni passante un possibile protagonista è davvero straordinaria ma necessiterebbe di diverse migliorie. È davvero un peccato che l'albero delle abilità sbloccabili sia così poco fantasioso e vada in alcuni casi a rompere l'unicità dei personaggi, come lo è stato vedere gli approcci a nostra disposizione ridursi di quantità, e soprattutto in varietà, rispetto al passato. Alcune missioni principali sono molto ben congegnate, ma in Watch Dogs 2 si sono viste situazioni molto più complesse di quelle proposte in Watch Dogs Legion. Fortunatamente, questo gioco potrebbe davvero rappresentare un nuovo inizio, un punto di ripartenza per costruire il primo vero capolavoro di una serie che solo oggi sembra aver trovato una sua identità ben precisa.