Rome Videogame Lab: il programma del 4 novembre può essere seguito in streaming

Rome Videogame Lab è la prima manifestazione italiana di applied games, ovvero quelle simulazioni virtuali interattive della realtà che attraverso il gioco raggiungono obiettivi educativi, formativi, di marketing e di sensibilizzazione sociale e culturale. La nuova edizione partirà il 4 novembre 2020 con un programma fitto di appuntamenti imperdibili e workshop da seguire. Vista l'eccezionalità di questo periodo, tutte le varie presentazioni possono essere seguite anche in streaming.

L'evento si svolge negli studi di Cinecittà ed è nato con lo scopo di fare conoscere il mondo dei videogiochi creati non soltanto per intrattenere, ma finalizzati per lo più all'apprendimento in diversi campi: sanità, divulgazione scientifica, educazione, patrimonio culturale e altro ancora.

Vista l'eccezionalità di questo 2020, però, tutti gli appuntamenti possono essere seguiti anche in streaming. Basterà collegarsi a questo indirizzo.

La prima giornata, che ricordiamo sarà il 4 novembre, parlerà, tra le altre cose, di come andare a caccia di tornado (alle 11), di come scoprire la storia degli Etruschi giocando (alle 9:45), ma anche di come creare mondi meravigliosi con Minecraft.

Ci sarà tempo anche per la presentazione del videogioco Movieroom della Cineteca di Milano (h15:50) e di Code#DNA dell'Università di Tor Vergata (h17).

Di seguito vi presentiamo il programma completo del 4 novembre:

Vi ricordiamo anche che la diretta streaming può essere seguita a questo indirizzo.