Alaloth - The Tempest è il fumetto ufficiale di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms

Nel corso del Lucca Comics and Games 2020 è stato annunciato Alaloth - The Tempest di Edizioni BD, il fumetto ufficiale di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, titolo sviluppato dall'italiana Gamera Interactive.

Alaloth - The Tempest sarà disponibile nel corso del 2021 nelle librerie e nelle fumetterie. Si parla di un lancio nei primi mesi dell'anno. A curarlo sarà Roberto Recchioni, che guiderà un team creativo di giovani talenti.

Per adesso non si sa moltissimo dei contenuti, ma Gamera Interactive ha promesso sulla sua pagina Facebook ufficiale che nel corso della settimana saranno date più informazioni. Intanto potete vedere la prima immagine ufficiale in testa alla notizia.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è un gioco di ruolo d'azione in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Non ha ancora una data d'uscita, quindi potrebbe arrivare anche su console di nuova generazione. Per adesso non ci sono conferme in merito.