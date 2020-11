Bright Memory: Infinite, quattro nuove immagini e periodo di uscita confermato

Bright Memory: Infinite si mostra con quattro nuove immagini, pubblicate su Twitter dallo sviluppatore del gioco che ha anche confermato il periodo di uscita, fissato al 2021.

Annunciato lo scorso maggio, Bright Memory: Infinite è la versione estesa e potenziata di Bright Memory, gioco già disponibile su PC e in arrivo al lancio anche su Xbox Series X.

"Lo sviluppo del gioco procede molto bene, verrà pubblicato nel corso del 2021", ha scritto nel suo post FYQD Studio, team cinese composto da un'unica persona, peculiarità questa che lascia basiti.

😀At the same time, here are four screenshots of the latest game with Bright Memory Infinite for everyone to enjoy!

🎮Current game development work is very smooth and will be released in 2021. pic.twitter.com/LC9F6dZdem