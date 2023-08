Classifica USA, giugno 2023: Diablo 4 è primo, bene anche Final Fantasy 16 e Street Fighter 6

Diablo 4 è il terzo gioco più venduto del 2023 negli USA

Diablo 4 non solo si è classificato primo, ma è già diventato il terzo gioco più venduto di tutto il 2023, dietro a Hogwarts Legacy e The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, rispettivamente al primo e secondo posto. Molto bene anche Street Fighter 6, che ha registrato il miglior mese di debutto per un picchiaduro sin da Mortal Kombat 11 nel 2019.

Come possiamo vedere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è scivolato dalla prima posizione conquistata il mese scorso alla quarta, tuttavia è bene sottolineare che i dati non includono le copie vendute in digitale, grazie alle quali forse avrebbe potuto ottenere un piazzamento più alto.

In generale, a giugno 2023 negli USA la spesa lato software ha registrato un aumento del 7% su base annuale, per un totale di 4,1 miliardi di dollari. Lato hardware, invece, PS5 è stata la console più acquistata del mese, registrando una crescita sostanziosa su base annuale, al contrario di Xbox Series X|S e Nintendo Switch.