PS5 è stata la console più venduta negli USA a giugno 2023, Xbox e Nintendo Switch in calo

Stando a Piscatella questo risultato è stato ottenuto in gran parte grazie a PS5, che ha registrato una crescita dei ricavi "con una percentuale a due cifre" (in pratica dal 10% a salire) anno su anno, compensando un calo delle vendite di Xbox Series X|S e di Nintendo Switch , di cui tuttavia non sono stati offerti dati al riguardo.

Il miglior mese di giugno per PlayStation in USA sin dal 2008

Non solo PS5 è stata la console più venduta a giugno 2023 negli Stati Uniti, ma ha permesso anche alla divisione PlayStation di registrare i migliori risultati in un mese di giugno sin dal 2008 per quanto riguarda gli incassi e dal 2010 per quanto riguarda il numero di console vendute. Piscattella ha aggiunto che PS5 continua ad essere la console più acquistata e con incassi maggiori del 2023.

Lato accessori, la spesa totale è cresciuta del 14% su base annuale, per un totale di 214 milioni di dollari. Il prodotto più acquistato è il DualSense di PS5 e in particolare il DualSense Edge, che al momento è l'accessorio che ha generato più ricavi nel 2023 finora.