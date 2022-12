Classifiche inglesi: The Callisto Protocol debutta sesto, Need for Speed Unbound fuori dalla top 10

Le classifiche inglesi di questa settimana sono un po' un bagno di sangue per le nuove uscite, con The Callisto Protocol che a fatica ha raggiunto la sesta posizione e Need For Speed Unbound che non è riuscito nemmeno a entrare nella top 10, fermandosi in diciassettesima posizione.

Classifiche inglesi della settimana terminata il 3 dicembre 2022:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 God of War Ragnarok Mario Kart 8: Deluxe Pokémon Violet The Callisto Protocol Pokémon Scarlet Nintendo Switch Sports Sonic Frontiers Animal Crossing: New Horizons

Il lancio di The Callisto Protocol è stato definito decente, nonostante le valutazioni miste ricevute. Confrontata un altro horror del 2022, Dying Light 2: Stay Human, il titolo di Striking Distance ha fatto registrare vendite inferiori del 17%. Non malissimo, considerando che il titolo di Techland appartiene a una proprietà intellettuale già affermata. Da notare che la versione PS5 ha prodotto il 74% delle vendite fisiche.

Molto peggio è andato Need for Speed Unbound che ha venduto il 64% in meno di Need for Speed Heat (novembre 2019) fermandosi come già detto in diciassettesima posizione. Va sottolineato che stranamente Electronic Arts non ha realizzato un marketing particolarmente aggressivo per il gioco, pur non avendo altre uscite a fine anno, come se non ci credesse davvero. Anche in questo caso la versione PS5 è stata dominante in fatto di vendite fisiche, con il 78% delle copie.

Marvel's Midnight Suns, un altro nuovo lancio della settimana, è andato ancora peggio, fermandosi in ventiseiesima posizione. Naturalmente in questo caso è abbastanza normale che sia così, visto che stiamo parlando di un gioco con un focus particolare su PC (è uno strategico a turni), piattaforma per cui non esiste un'edizione fisica del prodotto.

Per il resto, troviamo FIFA 23 in prima posizione, spinto anche dai mondiali, Call of Duty: Modern Warfare 2 in seconda e God of War Ragnarok in terza. In quarta spunta il primo gioco per Nintendo Switch, il solito Mario Kart 8 Deluxe, mentre Pokémon Violetto è finito in quinta posizione (Pokémon Scarlatto si trova in settima).