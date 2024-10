La collection dei due film di Sonic con Steelbook è in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Sono finalmente iniziati gli sconti della Festa delle Offerte Prime e gli appassionati di tecnologia possono andare alla ricerca delle promozioni migliori su Amazon Italia , con sconti dedicati agli abbonati Prime. Ad esempio ora potete acquistare una collection con i due lungometraggi Sonic - Il Film e Sonic 2 - Il Film. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni durano per 48 ore , l'8 e il 9 ottobre 2024. Se non siete abbonati, potete semplicemente usare la versione di prova gratuita di Prime per accedere agli sconti .

Cosa è incluso in questa collection di Sonic - Il Film

Questo cofanetto da collezione dedicato al riccio blu include quattro dischi, precisamente quello 4K UHD e il Blu Ray, sia per Sonic - Il Film che per Sonic 2 - Il Film. Propone anche due steelbook per i due film, che rappresentano Sonic, Tails e il Dr. Robotnik.

I contenuti della collection di Sonic - Il Film

Sonic - Il Film racconta la storia del riccio blu. La prima pellicola ci presenta le origini del personaggio e del suo primo incontro con il Dr. Eggman, interpretato da Jim Carrey. Nella seconda pellicola appaiono anche Tails, come alleato, e Knuckles, inizialmente come nemico e allea di Eggman. Questo pacchetto è perfetto per poter rimettersi in pari con i film e prepararsi all'arrivo della terza pellicola nella quale farà la propria comparsa anche Shadow.