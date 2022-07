Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams è il nuovo nome di Colossal Cave 3D, remake di una storica avventura testuale, tra i titoli fondamentali della storia dei videogiochi. Previsto per PC, Meta Quest 2 e Mac entro la fine dell'anno, interesserà sicuramente agli appassionati di storia dei videogiochi, visti anche i nomi coinvolti.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che mostra proprio la versione Meta Quest 2. Vediamolo:

Per chi non li conoscesse, Ken e Roberta Williams sono i fondatori di Sierra, storica etichetta famosa soprattutto per le sue avventure grafiche, tra le quali quelle della Williams stessa (serie King's Quest, Phantasmagoria, Black Cauldron).

Per Roberta Williams Colossal Cave rappresenta un titolo particolare, visto che è quello che le fece venire voglia di scrivere dei videogiochi suoi, impresa in cui poi coinvolse anche il marito Ken. Quindi questo progetto è un po' un ritorno alle origini, un tributo non solo alla storia dei videogiochi, ma anche alla sua personale.

L'avventura originale risale al 1975 e fu sviluppata da Will Crowther e Don Woods. Allora come oggi il giocatore dovrà esplorare una grossa caverna per andare alla ricerca di tesori, evitando ovviamente di rimanere ucciso.