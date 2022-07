Offerte Amazon Prime Day: TV Smart 4K LG 75QNED916PA da 75 pollici in super sconto

Le offerte Amazon oggi ci portano per il Prime Day uno sconto gigantesco per il TV Smart da 75 pollici di LG, il 75QNED916PA. Si tratta di un taglio di prezzo molto grande, soprattutto considerata la dimensione del TV. Il TV LG 75QNED916PA Smart 4K da 75 pollici è venduto a 1.099€, ben il 69% di sconto rispetto al prezzo per intero. Il TV in questione è da tempo che è in sconto, ma la cifra non era mai scesa sotto i 1.299€, rendendo questo di fatto il prezzo migliore di sempre.

Il TV LG 75QNED916PA è un QNED Mini Led, tecnologia che permette di illuminare di più i bianchi e scurire i neri, creando immagini qualitativamente migliori. All'interno troviamo il processore α7 GEN4 4K con AI, che permette di sfruttare gli algoritmi di deep learning per ottimizzare audio e video.

LG 75QNED916PA Smart TV 4K 75"

