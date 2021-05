Company of Heroes 2 è gratis per PC Steam solo per pochi giorni

A sorpresa SEGA e Relic Entertainment hanno deciso di regalare Company of Heroes 2 a tutti i giocatori PC Steam, ma solo per pochi giorni. Questo bellissimo strategico in tempo reale, infatti, sarà gratis fino al 31 maggio alle 19.

A questo indirizzo potete riscattare gratis Company of Heroes 2.

Mentre questa è la nostra recensione di Company of Heroes 2

In questa occasione abbiamo descritto il gioco in questo modo: "Company of Heroes 2 è un seguito fedele, saldamente legato all'originale sia in termini tecnici che ludici. La campagna non riesce a fare un salto in avanti decisivo verso una maggiore immersività e le missioni non sono uniformi per qualità, però il gameplay ad orologeria di Relic regge senza problemi il peso degli anni, mescolando opzioni strategiche raffinate e un'interazione con l'ambiente di gioco su cui pochissimi altri titoli possono contare.

Un'immagine di Company of Heroes 2

Il risultato è da giocare, anche perché tra modalità principali, di contorno e una profonda componente multigiocatore c'è da divertirsi per parecchio tempo."

Lo scaricherete?