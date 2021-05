Pokémon GO Fest 2021: i biglietti costano poco più di 5 euro

Niantic ha annunciato che grazie alla partnership con Google Play i biglietti della Pokémon GO Fest 2021 costeranno meno. La festa dedicata a tutti i giocatori del gioco AR dedicato ai mostri tascabili si terrà il 17 e il 18 luglio in tutto il mondo. Per festeggiare il quinto anniversario del gioco, i biglietti costeranno 5,49 euro rispetto ai 14,99 dollari delle edizioni precedenti.

Avete letto la nostra guida su come far evolvere Eevee in Sylveon e le altre evoluzioni?