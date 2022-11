Company of Heroes 3 classificato per PS5 e Xbox Series X|S a Taiwan, annuncio in arrivo?

Il Taiwan Digital Game Rating Commitee ha classificato Company of Heroes 3 per PS5 e Xbox Series X|S, suggerendo che lo strategico di Relic Entertainment potrebbe arrivare anche sulle console Sony e Microsoft, oltre che su PC.

In via ufficiale infatti Sega e Relic Entertainment hanno in programma di pubblicare Company of Heroes 3 solo su PC il 23 febbraio 2023. Non sono state annunciate delle versioni console, ma il fatto che queste siano state aggiunte nel database della rating board taiwanese potrebbe trattarsi un indizio importante dell'arrivo del gioco su PS5 e Xbox Series X|S, con l'annuncio che forse potrebbe avvenire nel giro di pochi giorni o ai The Game Awards 2022 del 9 dicembre.

Company of Heroes 3 è un gioco strategico in tempo reale che, stando a Relic Entertainmente, promette di offrire la più grande e profonda campagna single player mai realizzata nella storia del brand. Ci saranno quattro fazioni giocabili al lancio e due esperienze single player uniche, con la Italian Dynamic Campaign e la North African Operation. Quest'ultima è caratterizzata da un'esperienza single-player più tradizionale e incentrata sulla narrativa.

Nei piani iniziali, Company of Heroes 3 sarebbe dovuto uscire nella giornata di ieri, 17 novembre 2022, ma gli sviluppatori hanno deciso di rinviare il gioco al 23 febbraio 2023, "per apportare una serie di miglioramenti di carattere generale, dedicarsi al bilanciamento e rifinire gli ultimi dettagli per assicurarsi che una volta pubblicato il gioco soddisfi le aspettative del pubblico e offra la più profonda esperienza tattica mai vista nella serie".